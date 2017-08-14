Elecciones PASO

General Rodríguez – Concejales y consejeros escolaresDatos de las 05:15 del 14/08
Participación sobre escrutado
72,20%
Mesas escrutadas: 207
95,39%
UNIDAD CIUDADANA
17.488 33,68%
CELESTE Y BLANCA U2 16.456 94,10%
LISTA 33 1.032 5,90%
CAMBIEMOS BUENOS AIRES
15.322 29,51% 1A AMARILLO
CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE (CO.PE.BO)
4.325 8,33% UN PAIS PRESENTE CON FUTURO
1PAIS
UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE 3.999 100%
FRENTE JUSTICIALISTA
3.331 6,41%
CUMPLIR 2 2.965 89,01%
LEALTAD Y DIGNIDAD 16 366 10,99%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES. 1.181 2.27%