General

Elecciones PASO

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General Rodríguez – Concejales y consejeros escolaresDatos de las 05:15 del 14/08

Participación sobre escrutado

72,20%

Mesas escrutadas: 207

95,39%

UNIDAD CIUDADANA

17.488 33,68%

CELESTE Y BLANCA U2 16.456 94,10%

LISTA 33 1.032 5,90%

CAMBIEMOS BUENOS AIRES

15.322 29,51%  1A AMARILLO 

CORRIENTE DE PENSAMIENTO BONAERENSE (CO.PE.BO)

4.325 8,33% UN PAIS PRESENTE CON FUTURO 

1PAIS

UN PAIS UNIDO HOY Y SIEMPRE 3.999 100%

FRENTE JUSTICIALISTA

3.331 6,41%

CUMPLIR 2 2.965 89,01%

LEALTAD Y DIGNIDAD 16 366 10,99%

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES. 1.181 2.27%

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