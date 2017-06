Licitación de letras del tesoro 

El martes y miércoles el Ministerio de Finanzas de la Nación colocará Letras del Tesoro (denominadas Letes) por u$s 1.500 millones a 179, 360 y 452 días. Las tasas de interés sin 2,84% anual, 3,17% y 3,34% respectivamente.

Las letras del Tesoro son bonos que en futuro pagará el Tesoro Nacional a cambio de tomar el capital del inversor que compre. Operan mediante descuento. Ejemplo: invierte u$s 1.000 al 3% anual, al ahorrista se le descontarán u$s 970 de su cuenta, para en un año recibir u$s 1.000.

Diríjase al banco para más información o ingrese por home banking . Vea más información en http://www.ambito.com/883700-clave-para-ahorristas-esta-semana-licitan-letes-por-us-1500-m